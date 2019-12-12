«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»
Студия Warner Bros. объявила дату выхода четвертой части фильма «Матрица». В планах компании представить новинку 21 мая 2021 года.
Ожидается, что в съемках примут участие Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс — Нео и Тринити соответственно, работа начнется в начале 2020 года.
Матрица 4 - трейлер.
На 21 мая запланировано сразу несколько премьер в главной роли с Киану Ривзом. В прокат выйдет четвертая часть фильма про киллера из Белоруссии «Джон Уик».
Джон Уик 4 Трейлер .
В Warner Bros. также предположили, что в 2022 году на экраны выйдет фильма «Флэш» по комиксам DC. Премьера намечена на 1 июля, сообщает Пятый канал.
Ранее сообщалось, что киностудия Marvel Studios заинтересована в сотрудничестве с голливудским актером Киану Ривзом. Об этом рассказал глава компании Кевин Файги. Он добавил, что будет счастлив, если актер согласится исполнить роль супергероя.
ИСТОЧНИК KP.RU