2019-06-21T12:45:47+03:00
Звезды

Киану Ривз может получить роль супергероя во вселенной Marvel

Киностудия ведет переговоры с актером
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Киану Ривза пригласили на роль супергерояКиану Ривза пригласили на роль супергерояФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киностудия Marvel Studios заинтересована в сотрудничестве с голливудским актером Киану Ривзом. Об этом рассказал глава компании Кевин Файги. Он добавил, что будет счастлив, если актер согласится исполнить роль супергероя.

Файги сообщил, что киностудия уже давно ведет переговоры с Киану Ривзом о его участии в проекте. Однако пока актер не готов дать окончательный ответ.

«Но если он согласится, то на этот случай мы очень хотим найти для него хорошую роль», - цитирует главу Marvel Studios сайт телеканала «Звезда».

Интересно, что Файги сравнил Киану Ривза с с актером Джейком Джилленхолом, который снимался в новом фильме про «Человека-паука». При этом роль ему досталась только после того, как появился новый подходящий герой - злодей Мистерио.

При этом в студии уверены, что если Ривз согласится сотрудничать, то ему обязательно подберут какого-то яркого персонажа, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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