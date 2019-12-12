Овечкин применил силовой прием против судьи: арбитра госпитализировали

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-12T10:30:01+03:00

Хоккеист на полной скорости врезался в рефери, опрокинув его на лед [видео]

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Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает травмировать арбитров. Ранее в ноябре на мачте "Вашингтон" против "Рейнджерс" он попал шайбой прямо в лицо судье, а минувшей ночью уложил другого рефери на лед.

Неприятный инцидент произошел в рамках Национальной хоккейной лиги во время встречи столичного американского клуба с "Бостоном". Овечкин хотел отобрать шайбу у соперника в начале третьего периода матча, но налетел на рефери Джона Макайзека, который стоял к нему спиной.

Судью отбросило вперед, и он упал на лед, создав небольшую кучу малу из спортсменов. После такого потрясения арбитр покинул лед и больше не появлялся на встрече. Обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти сообщил, что Макайзека отправили на обследование в больницу.

Игра же закончилась в пользу "Вашингтон" со счетом 3:2. Сайт kp.ru писал, что капитан столичного ХК Александр Овечкин за всю свою карьеру в НХЛ забросил уже более 650 шайб.

Овечкин перепутал судью с соперником и силовым приемом уложил его на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU