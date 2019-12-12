2019-12-12T12:11:17+03:00
Происшествия

Видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" появилось в сети

В Минобороны пока не подтверждают данные о пострадавших [видео]
Елена АКИМОВА
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По предварительной версии огонь на крейсере "адмирал Кузнецов" возник во время сварочных работПо предварительной версии огонь на крейсере "адмирал Кузнецов" возник во время сварочных работФото: REUTERS
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В Военном ведомстве не подтверждают данные о пострадавших во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов».

В ведомстве отметили, что пока соответствующие сведения не поступали. Тем временем источники утверждают, что площадь возгорания составила не менее 30 квадратных метров.

В распоряжении Пятого канала оказалось видео с места происшествия на судоремонтном заводе под Мурманском. На видео хорошо видно, как в небо поднимается густой черный дым, огонь охватывает все новые и новые метры авианесущего крейсера.

Известно, что пожар вспыхнул во время огневых работ в первом энергоблоке крейсера, по предварительной информации велись сварочные работ. С нештатной ситуацией пытаются справиться силами флота.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что во время пожара пострадал как минимум один человек. Позже цифра увеличилась до трех.

В октябре 2018 года на крейсере произошло еще одно ЧП. Сайт kp.ru сообщал, что во время выхода корабля из дока на заводе в Росляково произошел перебой с электричеством - сооружение затонуло, а на судно упал кран.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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