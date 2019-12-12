Видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" появилось в сети
В Военном ведомстве не подтверждают данные о пострадавших во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов».
В ведомстве отметили, что пока соответствующие сведения не поступали. Тем временем источники утверждают, что площадь возгорания составила не менее 30 квадратных метров.
В распоряжении Пятого канала оказалось видео с места происшествия на судоремонтном заводе под Мурманском. На видео хорошо видно, как в небо поднимается густой черный дым, огонь охватывает все новые и новые метры авианесущего крейсера.
Известно, что пожар вспыхнул во время огневых работ в первом энергоблоке крейсера, по предварительной информации велись сварочные работ. С нештатной ситуацией пытаются справиться силами флота.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что во время пожара пострадал как минимум один человек. Позже цифра увеличилась до трех.
В октябре 2018 года на крейсере произошло еще одно ЧП. Сайт kp.ru сообщал, что во время выхода корабля из дока на заводе в Росляково произошел перебой с электричеством - сооружение затонуло, а на судно упал кран.
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».
ИСТОЧНИК KP.RU