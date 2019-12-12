2019-12-12T12:32:05+03:00
Политика

Двух экс-депутатов Рады задержали за избиение члена партии "Слуга народа"

С заявлением в полицию обратилась фракция пострадавшего парламентария [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали бывших депутатов Верховной рады от националистической партии "Свобода" Алексея Кайду и Олега Куцина, которые накануне приняли участие в драке на заседании аграрного комитета парламента.

Сайт kp.ru писал, что в ходе потасовки член политобъединения "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Представители его фракции тут же обратились в полицию.

По словам лидера "Свободы" Олега Тягнибока, полицейские нагрянули в квартиры националистов около пяти часов утра в четверг, 12 декабря, и забрали их в Печерский райотдел полиции.

"Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - написал глава партии в Facebook.

Депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу в результате драки в Верховной раде.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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