Дневной сон оказался смертельно опасен

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-12T13:57:03+03:00

Также не стоит проводить в кровати более 9 часов в сутки

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Длительный и дневной сон значительно повышает риск инсульта. К такому выводу пришли китайские ученые из Уханского университета науки и технологий.

Они на протяжении шести лет наблюдали за самочувствием 31,7 тысячи человек, у которых никогда не было серьезных проблем со здоровьем. Из общего числа участников эксперимента 8% дремали днем по 90 минут и дольше, а 24% спали больше девяти часов в сутки.

В результате у последней группы инсульты случались на 23% чаще чем у тех, кто проводил в кровати семь-восемь часов, а у людей, которые не только долго спали, но еще и делали это днем - на 85%, передает EurekAlert.

Сайт kp.ru писал, что еще одну опасность дневного сна ранее выявили медики. Оказалось, что он повышает вероятность развития болезни Альцгеймера и деменции, а также других проблем с головным мозгом.

ИСТОЧНИК KP.RU