Военный эксперт объяснил, в чем заключается мощь российского флота

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-12T16:02:24+03:00

Россия занята третье место в рейтинге самых мощных военно-морских флотов мира Фото: Василий БАТАНОВ

Ранее журнал The National Interest поставил Россию на третье место в рейтинге мощных военно-морских флотов мира

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Военный эксперт объяснил, стоит ли доверять рейтингу журнала The National Interest, который поставил Россию на третье место в списке самых мощных военно-морских флотов мира.

В первой пятерке оказались Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

Комментируя составленный список, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что скорее всего в расчеты журнала закралась ошибка. У Китая потенциал гораздо выше, чем у США.

Если говорить о России, то основной костяк ВМФ РФ составляют как находящиеся в войсках, так и строящиеся многоцелевые ядерные подводные лодки, а также крупные ракетные и десантные корабли.

- Сила флота не в количестве военных кораблей, а в их качестве, ударной мощи и выучке моряков. Если по количеству кораблей взять катера, малые подлодки, то флот Северной Кореи тоже должен войти в десятку лучших, - комментирует эксперт ФАН.

Он напомнил, что флот прежде всего должны быть сбалансированным если это нормальная океанская и морская держава.

Ранее журнал National Interest определился с российским "оружием Судного дня" Подлодка "Юрий Долгорукий" сможет разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU