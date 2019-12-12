Военный эксперт объяснил, в чем заключается мощь российского флота
Военный эксперт объяснил, стоит ли доверять рейтингу журнала The National Interest, который поставил Россию на третье место в списке самых мощных военно-морских флотов мира.
В первой пятерке оказались Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, Великобритания и Япония.
Комментируя составленный список, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что скорее всего в расчеты журнала закралась ошибка. У Китая потенциал гораздо выше, чем у США.
Если говорить о России, то основной костяк ВМФ РФ составляют как находящиеся в войсках, так и строящиеся многоцелевые ядерные подводные лодки, а также крупные ракетные и десантные корабли.
- Сила флота не в количестве военных кораблей, а в их качестве, ударной мощи и выучке моряков. Если по количеству кораблей взять катера, малые подлодки, то флот Северной Кореи тоже должен войти в десятку лучших, - комментирует эксперт ФАН.
Он напомнил, что флот прежде всего должны быть сбалансированным если это нормальная океанская и морская держава.
Ранее журнал National Interest определился с российским "оружием Судного дня" Подлодка "Юрий Долгорукий" сможет разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU