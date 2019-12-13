2019-12-13T00:01:29+03:00
В мире

Вопреки протестам Турции в США приняли резолюцию о признании геноцида армян

За документ сенаторы США проголосовали единогласно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Резолюция может повлиять на отношения США и ТурцииРезолюция может повлиять на отношения США и ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сенате США единогласно проголосовали за принятие резолюции о геноциде армян. Речь идет о событиях, которые произошли в Османской империи. В США заявили, что «геноцид невозможно игнорировать» после того, как турецкие власти начали спецоперацию «Источник мира» в Сирии и заявили о покупке российских зенитных ракетных систем С-400. Предложения и раньше выносились на обсуждение в Конгресс США, однако, до голосования дело дошло только сейчас.

После того, как американцы заговорили о геноциде армян, в МИД Турции вызвали американского посла, а власти страны призвали представителей Белого дома «одуматься» и не портить отношения между странами.

Как сообщает USA Today, в Сенате США 12 декабря единогласно приняли документ:

- Действия сената являются историческими, и они, скорее всего, приведут к усилению напряжённости между США и Турцией. Геноцид официально признаёт систематические убийства 1,5 млн армян Османской империей в период между 1915 и 1923 годами, - сказано в статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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