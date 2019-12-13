2019-12-13T00:47:57+03:00
В мире

«Успокойся, Грета, успокойся»: Трамп позавидовал Тунберг, ставшей человеком года

Американский президент получил это звание от журнала Time в 2016 году, но в отличие от экоактивистки он не был номинирован на Нобелевскую премию мира
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп посоветовал подростку научиться управлять гневомТрамп посоветовал подростку научиться управлять гневомФото: REUTERS
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Дональд Трамп возмутился званию «Человек года», которое в 2019 году досталось экологической активистке Грете Тунберг.

- Это просто нелепо, - написал в твиттер американский президент, который несмотря на историю с импичментом находит время, чтобы следить за победами 16-летней Тунберг. - Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся.

В 2016 году он сам был удостоен этого звания от журнала Time, тогда Трамп только был избран президентом США, одержав победу над демократом Хиллари Клинтон. А теперь «Человеком года» стала юная девушка, которая на саммите ООН обвинила лидеров стран в «испорченном детстве» и бездействии в вопросах защиты окружающей среды. Но вероятно, гораздо больше американского президента укололо то, что именно Грета стала в 2019 году претендентом на Нобелевскую премию мира, как сообщает Reuters, Трамп сам жаждет получить такую честь.

Грета Тунберг в свойственной ей манере использовала слова Трампа, адресованные ей, в качестве описания своей биографии в твиттер:

- Подросток работает над проблемой управления гневом. В настоящее время отдыхаю и смотрю хороший старомодный фильм с другом, - написала она.

Раннее Трамп посмеялся над выступлением активистки на саммите, после ее эмоциональной речи он написал, что считает ее "очень счастливой молодой девушкой".

timetime
Грета Тунберг стала человеком года Time
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ИСТОЧНИК KP.RU

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