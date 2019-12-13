«Успокойся, Грета, успокойся»: Трамп позавидовал Тунберг, ставшей человеком года

СЕГОДНЯ 00:44 2019-12-13T00:47:57+03:00

Американский президент получил это звание от журнала Time в 2016 году, но в отличие от экоактивистки он не был номинирован на Нобелевскую премию мира

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Дональд Трамп возмутился званию «Человек года», которое в 2019 году досталось экологической активистке Грете Тунберг.

- Это просто нелепо, - написал в твиттер американский президент, который несмотря на историю с импичментом находит время, чтобы следить за победами 16-летней Тунберг. - Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся.

В 2016 году он сам был удостоен этого звания от журнала Time, тогда Трамп только был избран президентом США, одержав победу над демократом Хиллари Клинтон. А теперь «Человеком года» стала юная девушка, которая на саммите ООН обвинила лидеров стран в «испорченном детстве» и бездействии в вопросах защиты окружающей среды. Но вероятно, гораздо больше американского президента укололо то, что именно Грета стала в 2019 году претендентом на Нобелевскую премию мира, как сообщает Reuters, Трамп сам жаждет получить такую честь.

Грета Тунберг в свойственной ей манере использовала слова Трампа, адресованные ей, в качестве описания своей биографии в твиттер:

- Подросток работает над проблемой управления гневом. В настоящее время отдыхаю и смотрю хороший старомодный фильм с другом, - написала она.

Раннее Трамп посмеялся над выступлением активистки на саммите, после ее эмоциональной речи он написал, что считает ее "очень счастливой молодой девушкой".

time Грета Тунберг стала человеком года Time

ИСТОЧНИК KP.RU