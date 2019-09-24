2019-09-24T11:57:38+03:00
В мире

«Как вы смеете!»: шведская эко-активистка Грета Тунберг обвинила политиков в украденном детстве

Школьница предупредила мировых лидеров, что новые поколения будут «пристально следить» за действиями нынешних властей [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Как вы смеете!»: Шведская эко-активистка Грета Тунберг обвинила политиков в украденном детстве«Как вы смеете!»: Шведская эко-активистка Грета Тунберг обвинила политиков в украденном детстве
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На саммите ООН по климату в Нью-Йорке шведская эко-активистка обвинила собравшихся лидеров государств в том, что своими пустыми обещаниями они украли у нее мечты и детство.

«Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране! Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями!», - сказала она, выступая в зале Генассамблеи ООН.

Тунберг заявила, что политики могут говорить только о деньгах и рассказывать «сказки про рост экономики», в то время как «люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы».

Школьница призвала мировых лидеров не сообщать обществу о том, что в для спасения экологии делается достаточно. «Новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей», - предупредила она глав государств.

Напомним, что 16-летняя школьница организовала движение европейских подростков «школьная забастовка за климат» и в марте этого года ее выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Грета Тунберг: Если вы нас подведете, я вам не прощу!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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