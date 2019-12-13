В Госдуме оценили заявления депутата бундестага о «капитуляции» правительства Германии перед США

СЕГОДНЯ 02:24 2019-12-13T02:41:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме прокомментировали заявление депутата бундестага о "капитуляции" правительства ФРГ перед США. Напомним, в Германии дали добро на строительство газопровода на своей территории, в европейское газовое законодательство внесли изменения, чтобы страна, не являющаяся членом ЕС, могла реализовать в Европе такой проект. Однако, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре считает, что всего этого можно было избежать, если бы власти страны отстаивали изначальную свою позицию:

- В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что «Северный поток – 2» является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС, - сообщил депутат в интервью РИА Новости.

По его словам США удалось "связать «Северный поток – 2» с дестабилизированной ими же Украиной".

Депутат Госдумы Павел Завальный напомнил, что проект важен не только для России, но и для Германии. Особенно с учетом того, что в этой европейской стране решили отказываться от ядерной энергетики.

-Германия является крупнейшим потребителем российского газа — порядка 55 миллионов кубов получает, - сказал депутат.

По его мнению в Германии зависимы от мнения представителей Белого дома, поскольку для них "большое значение играют продажи немецких автомобилей на американском рынке".

Ранее США объявили о возможном введении санкций из-за строительства "Северного потока-2". На эти угрозы ответили в МИД Германии. Министр Хейко Маас потребовал от американцев не вмешиваться в дела Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU