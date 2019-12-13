После испытаний американцами ракеты генсек ООН призвал страны к новому договору о РСМД

СЕГОДНЯ 03:35 2019-12-13T03:39:45+03:00

На военном полигоне США в четверг 12 декабря испытали ракету, создание которой было запрещено договором о разоружении

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны к поиску нового способа контроля над вооружениями. Ранее, американцы испытали баллистическую неядерную ракету на своем полигоне. Испытания прошли успешно, но в СМИ обратили внимание на этот эпизод, поскольку этот тип ракеты до 2 августа 2019 года считался незаконным для производства и испытаний. Речь о договоре о РСМД, из которого США вышли нынешним летом. В России предполагали, что американцы еще до выхода из соглашения занимаются производством ракет средней и меньшей дальности, а после прекращения действия договора смело приступили к испытаниям.

Представитель генсека подтвердил РИА Новости, что Гутерриш знает о запуске ракеты 12 декабря на полигоне США.

- В связи с окончанием Договора РСМД генеральный секретарь подчеркивает необходимость для всех государств избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями, - заявил представитель генсека Фархан Хак.

Гутерриш ранее высказывал сожаления в связи с выходом США из договора о разоружении и призывал Россию продлить другой договор СНВ-3 - по сокращению стратегических наступательных вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU