2019-12-12T23:31:25+03:00
В мире

В США испытали ракету, которая раньше была запрещена договором о РСМД

США 2 августа вышли из договора о разоружении
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США провели испытания баллистической ракетыВ США провели испытания баллистической ракетыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На военной базе в Калифорнии американские военные провели испытание неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Этот тип оружия до 2 августа был запрещен договором о РСМД. По инициативе американских властей это соглашение с Россией было расторгнуто. Согласно документу обе страны не имели права ни испытывать, ни производить ракеты средней и меньшей дальности.

Спустя почти четыре месяца после выхода из договора военные США уже испытывают ракету, при этом не известно, была она изготовлена за период времени со 2 августа или в США ее конструировали вопреки нормам договора о РСМД.

- Министерство обороны провело летные испытания баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации примерно в 8.30 утра (19.30 по Москве) по тихоокеанскому времени сегодня, 12 декабря 2019 года, с базы ВВС «Ванденберг», - сообщил РИА Новости представитель авиабазы.

Ранее российская сторона направила в НАТО предложение ввести мораторий на развертывание вооружений. Однако, страны альянса не поддержали инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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