2019-12-13T06:48:16+03:00
В мире

Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для нового «Доктора Дуллитла»

Видео появилось на странице актера в инстаграм
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер попросил животных произвести реплики из знаменитых фильмовАктер попросил животных произвести реплики из знаменитых фильмовФото: Кадр видео
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Актер Роберт Дауни-младший покажет, кто он без своего костюма: гений, миллиардер и… тот, кто понимает язык животных. В новом фильме он перевоплотится в доктора Дуллитла, того самого, что в фильме 1998 года сыграл Эдди Мерфи. По сюжету герой новой ленты также, как и в оригинальном фильме, станет затворником после смерти жены. У него откроется необычная способность –понимать язык животных. Фильм выйдет в прокат в феврале 2020 года, но Роберт Дауни-младший, кажется, уже сейчас научился беседовать с гусями и белками.

На своей странице инстаграм он опубликовал видео, на котором проводит кастинг животных для нового фильма. В кадре он просит хвостатых актеров произнести реплики из таких фильмов, как «Ледниковый период», «Челюсти» и «Форсаж». С задачей животные справляются отлично, потому что в ролике – анимированые животные.

В комментарии к видео он просит подписчиков отправить ему и другие «прослушивания» талантливых животных.

Пользователи соцсети отреагировали по-разному. Одни стали писать, что ждут премьеру фильма, другие засомневались, что роль доктора Дуллитла подходит актеру:

- Роберт, прости, но ты все еще Тони Старк, - писали в комментариях.

robertdowneyjrrobertdowneyjr
Роберт Дауни-младший провел кастинг для животных
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ИСТОЧНИК KP.RU

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