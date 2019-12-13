2019-12-13T06:33:09+03:00
В мире

Бывший глава МИД Украины предупредил о возможном переходе украинских земель в зависимость от России

Павел Климкин написал статью о развитии событий при решении ситуации с Донбассом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Павел Климкин считает, что есть три варианта развития событий в ДонбассеПавел Климкин считает, что есть три варианта развития событий в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин поразмышлял, как могут развиваться события при решении ситуации в Донбассом. Своими мыслями он поделился в статье, опубликованной в издании «Европейская правда». Решить конфликт, по мнению Климкина, могут одним из трех вариантов.

Первый автор назвал «компромиссом с Россией».

- Похоже, этот путь некоторые во власти не исключает, но он - крайне опасен, - написал Климкин и добавил, что, если этот путь будет избран, то дело может закончиться попаданием части украинских территорий в зависимость от России.

«Замораживание конфликта», считает экс министр, заблокирует перед Украиной членство в НАТО И ЕС.

Третий вариант – «борьба до победы», но он признает, что власти вряд ли получат одобрение от общества, которое «хочет прекращения боевых действий, но не хочет для этого идти на компромиссы».

Ранее в администрации президента Украины заявляли еще о саммита в Париже, что у них есть "план Б" по Донбассу. Если договориться не удастся, то в Киеве рассматривают вариант отгородиться от Донбасса стеной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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