На Украине рассказали про «план Б» по Донбассу: На линии соприкосновения построят стену

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-05T17:03:53+03:00

Если договориться не получится, Украина готова поставить на границе стену Фото: REUTERS

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Помощник президента Украины Андрей Ермак призвал «не ослаблять давления на Россию». На конференции «Украина: большие ожидания» в Королевском институте международных отношений в Лондоне он рассказал, что предпримут власти страны, если договориться на саммите в Париже 9 декабря не удастся. Киев хочет перейти к режиму полного прекращения огня и обменять всех военнопленных. В противном случае у властей Украины есть «план Б».

- В этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться, - сказал Андрей Ермак на форуме в Лондоне. Его слова приводит Reuters. - К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта.

Он также сообщил, что "минское соглашение" устарело. Ермак признался, что украинские власти поддерживают партнеры с Запада, "эта поддержка есть".

Встреча лидеров четырех стран - России, Германии, Украины и Франции состоится впервые три года.

Ранее киевские власти заявили о готовности дать особый статус "Донбассу" в рамках соглашения по минскому договору.

ИСТОЧНИК KP.RU