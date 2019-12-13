Названы болезни, которых больше всего боятся россияне
Россияне рассказали, каких болезней боятся больше всего. Опрос провели специалисты портала Здоровье Mail.ru, результаты исследования публикует ТАСС. Больше всего участники опроса боятся услышать от врача диагноз – онкология. Так ответили 69 процентов россиян.
- Возможно, отечественному здравоохранению и удается несколько исправить положение с доверием к системе отечественного здравоохранения в последнее время, но с точки зрения общества подвижки, как показывают результаты опроса, не очень заметны, - рассказал руководитель проекта Евгений Паперный.
Инсульта в России боятся больше, чем ВИЧ – 36 против 30 процентов. Четвертая строчка в списке самых страшных для россиян болезней досталась заболеваниям сердца – 26 процентов, еще 20 процентов опрошенных признались, что боятся диагноза гепатит.
Большинство опрошенных (76 процентов) относят себя к группе людей, которые реалистично оценивают свое здоровье, а вот мнительных оказалось 8 процентов.
Другой опрос показал, какие страхи мучают россиян, оказалось, помимо болезней люди боятся войны и бедности.
ИСТОЧНИК KP.RU