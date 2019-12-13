2019-12-13T07:03:25+03:00
Общество

Названы болезни, которых больше всего боятся россияне

Оказалось, что диагноза ВИЧ боятся в два раза меньше людей, чем онкологии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Социологи объясняют страхи недоверием врачамСоциологи объясняют страхи недоверием врачамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне рассказали, каких болезней боятся больше всего. Опрос провели специалисты портала Здоровье Mail.ru, результаты исследования публикует ТАСС. Больше всего участники опроса боятся услышать от врача диагноз – онкология. Так ответили 69 процентов россиян.

- Возможно, отечественному здравоохранению и удается несколько исправить положение с доверием к системе отечественного здравоохранения в последнее время, но с точки зрения общества подвижки, как показывают результаты опроса, не очень заметны, - рассказал руководитель проекта Евгений Паперный.

Инсульта в России боятся больше, чем ВИЧ – 36 против 30 процентов. Четвертая строчка в списке самых страшных для россиян болезней досталась заболеваниям сердца – 26 процентов, еще 20 процентов опрошенных признались, что боятся диагноза гепатит.

Большинство опрошенных (76 процентов) относят себя к группе людей, которые реалистично оценивают свое здоровье, а вот мнительных оказалось 8 процентов.

Другой опрос показал, какие страхи мучают россиян, оказалось, помимо болезней люди боятся войны и бедности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названы болезни, которых больше всего боятся россияне
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