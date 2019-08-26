Больше всего россияне боятся болезней и войны

Социологи «Левада-центра» провели опрос, чтобы выяснить, чего боятся россияне. Подобные исследования уже который год показывают, что многие наши соотечественники больше переживают за родных, чем за себя самих. Дело в том, что традиционно самый популярный ответ - «Болезни близких, детей». Тогда как собственный серьезный недуг в страшных снах видит меньше народу.

За последние несколько лет страхи россиян почти не изменились. А вот если сравнить данные опроса с аналогичными за 1989 год, окажется, что мы стали больше бояться бедности (3% тогда, 10% сейчас) и меньше — гибели всего человечества (7% тогда, 3% сейчас). Меньше стало и людей, которые особых страхов не испытывают. Сейчас таких всего процент, а в 2017 было 4%.

Среди необычных страхов, которые называли респонденты, оказались одиночество и биометрический паспорт.

КОНКРЕТНО

Наши главные страхи

1. Болезни близких, детей — 16%

2. Война — 14%

3. Болезни, потеря работоспособности — 12%

4. Бедность — 10%

5. Стихийные бедствия — 9%