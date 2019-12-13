В России почти 1,5 миллиона должников по алиментам числятся невыездными
Около 1,5 миллиона жителей РФ попали в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов. Более того, потенциально не смогут пересечь границу примерно 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.
По словам экспертов ФССП, 60-70% россиян не платят по кредитам из-за трудного финансового положения. При этом мера по ограничению выезда за рубеж не оказывает на них никакого влияния.
Примерно 7-8 миллионов должников по различным кредитам также не могут выехать за границу, пишут "Известия".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума полностью закроет доступ коллекторов к базе данных должников по ЖКХ. Поправки в закон намерены внести до конца января 2020 года. При этом запрет вступил в силу этим летом, но обойти его можно через агентский договор.
ИСТОЧНИК KP.RU