СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-13T08:00:00+03:00

В России почти 1,5 миллиона должников по алиментам числятся невыездными Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперты заявили, что чаще всего россияне не платят по кредитам по причине трудного финансового положения

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Около 1,5 миллиона жителей РФ попали в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов. Более того, потенциально не смогут пересечь границу примерно 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.

По словам экспертов ФССП, 60-70% россиян не платят по кредитам из-за трудного финансового положения. При этом мера по ограничению выезда за рубеж не оказывает на них никакого влияния.

Примерно 7-8 миллионов должников по различным кредитам также не могут выехать за границу, пишут "Известия".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума полностью закроет доступ коллекторов к базе данных должников по ЖКХ. Поправки в закон намерены внести до конца января 2020 года. При этом запрет вступил в силу этим летом, но обойти его можно через агентский договор.

ИСТОЧНИК KP.RU