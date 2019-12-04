Госдума полностью закроет доступ коллекторов к базе данных должников по ЖКХ

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-04T09:05:28+03:00

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ГлавА комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что коллекторы вскоре полностью потеряют доступ к долгам россиян за услуги ЖКХ. По его словам, соответствующие поправки будут разработаны до конца января 2020 года, проект будет рассмотрен во время весенней сессии. Сам запрет при этом вступил в силу этим летом, но обойти его можно через агентский договор.

- Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания, - объяснил "Известиям" Аксаков.

ИСТОЧНИК KP.RU