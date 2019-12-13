СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-13T08:28:09+03:00

"Давление на Россию бесполезно": В Госдуме прокомментировали решение ЕС о продлении санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне лидеры Евросоюза согласовали политическое решение о введений новых ограничений против РФ на полгода

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что продление ЕС экономических санкций не несет никаких угроз для России.

- Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения, - подчеркнул депутат.

Напомним, в четверг лидеры ЕС согласовали политические решение о введении новых ограничений против России на полгода, пишет "РИА-Новости".

Предыдущим решением санкции были продлены до 31 января 2020 года.

- Это не красит наших европейских партнеров. В продлении санкций нет никаких экономических угроз для нашей страны, - также отметил Шеремет. По словам депутата, позиция ЕС в отношении России крайне неконструктивна.

- Давление на Россию с помощью санкций бесполезно. Санкции только вредят выстраиванию доверительных отношений между странами, - подчеркнул Шеремет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что в Евросоюзе решили продлить санкции против России. Ограничения будут действовать еще полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU