В Евросоюзе решили продлить санкции против России

СЕГОДНЯ 00:54 2019-12-13T01:02:03+03:00

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Антироссийские санкции Евросоюза будут действовать еще полгода. Решение о продлении ограничительных мер приняли в четверг 12 декабря в альянсе. Об этом сообщает со ссылкой на собственный источник РИА Новости.

Ранее в ЕС сообщили о том, что по аналогии с американским Актом Магнитского, создают собственный санкционный режим. Это даст возможность странам альянса вводить экономические ограничения не на отрасли и компании, а персональные санкции. В этот список могут попасть те, кого совет ЕС признает нарушителем прав человека или верховного законодательства стран-альянса.

В июне 2019 года в Евросоюзе продлили экономические санкции до 31 января 2020 года. Решение принято после доклада канцлера Германии Ангелы Меркель о выполнении "Минских договоренностей". Теперь к этой дате прибавят еще полгода экономических ограничений в отношении России.

ИСТОЧНИК KP.RU