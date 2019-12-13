Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"
В немецком МИДе назвали планируемые Штатами ограничения неприемлемыми
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В Германии призвали США не вводить новые санкции против российского проекта газопровода "Северный поток-2".
В немецком Министерстве иностранных дел заявили, что планируемые Вашингтоном ограничения являются неприемлемыми.
При этом в США объяснили необходимость санкций «защитой энергетической безопасности» Европы.
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ИСТОЧНИК KP.RU