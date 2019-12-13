2019-12-13T11:44:06+03:00
Общество

Черноморцы открыли четыре новых острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна «Донузлав» прошел более 5,5 тысяч морских миль
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экипаж гидрографического судна "Донузлав" открыл новые территории в Красном море. Фото: Пресс-служба Южного военного округаЭкипаж гидрографического судна "Донузлав" открыл новые территории в Красном море. Фото: Пресс-служба Южного военного округа
Изменить размер текста:

Моряки корабля "Донузлав" Черноморского флота России, занимающегося описанием вод, во время экспедиции обнаружили ранее неизвестные участки суши. Четыре острова были найдены в Красном море, их размеры и форма были зафиксированы для уточнения навигационных карт.

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в ходе экспедиции "экипаж гидрографического судна (ГС) Черноморского флота (ЧФ) «Донузлав» прошел более 5,5 тыс. морских миль, обследовал и выполнил промеры акватории, площадью около 7 тыс. квадратных километров в Чёрном, Средиземном и Красном морях".

Последний раз российские гидрографы исследовали эти акватории более ста лет назад в 1911 году.

Ранее kp.ru рассказывал об открытии российскими школьниками новых территорий в Арктике, образовавшихся из-за глобальных изменений климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Шотландии скончался 14-летний актер из сериала «Чужестранка»
Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" продали за 4,6 млн рублей
Черноморцы открыли четыре новых острова в Красном море
МИД РФ: Москва "встревожена" проведением испытания запрещенной ДРСМД ракеты в США
Рекордная убыль населения ждёт Россию по итогам 2019 года
Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России
Мединский высмеял возрастные цензы на обложках книг
В Ленобласти до 1 февраля отменили плату за вывоз мусора в частном секторе, где отсутствуют контейнерные площадки
В Госдуме предложили сделать защиту диссертации обязательной для аспирантов
Центробанк отозвал лицензию у "Невского народного банка" и "Кранбанка"
Путин присвоил врио Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника
Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"
В России рекордно подешевел iPhone 11 Pro Max
В Москве перекрыли три полосы МКАД из-за ДТП с грузовиком
Эксперт объяснил, поможет ли рост товарооборота между США и РФ отметить санкции
Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты
Три человека погибли во время пожара в частном доме в Подмосковье
«Характер не тот»: Мать подозреваемого в убийстве студентки РУДН оправдала сына
"Средиземноморская диета и отказ от жирного": Диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому году
"Давление на Россию бесполезно": В Госдуме прокомментировали решение ЕС о продлении санкций
В России почти 1,5 миллиона должников по алиментам числятся невыездными
Женщины чаще страдают от переутомления на работе, чем мужчины