Черноморцы открыли четыре новых острова в Красном море

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-13T11:44:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Моряки корабля "Донузлав" Черноморского флота России, занимающегося описанием вод, во время экспедиции обнаружили ранее неизвестные участки суши. Четыре острова были найдены в Красном море, их размеры и форма были зафиксированы для уточнения навигационных карт.

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в ходе экспедиции "экипаж гидрографического судна (ГС) Черноморского флота (ЧФ) «Донузлав» прошел более 5,5 тыс. морских миль, обследовал и выполнил промеры акватории, площадью около 7 тыс. квадратных километров в Чёрном, Средиземном и Красном морях".

Последний раз российские гидрографы исследовали эти акватории более ста лет назад в 1911 году.

Ранее kp.ru рассказывал об открытии российскими школьниками новых территорий в Арктике, образовавшихся из-за глобальных изменений климата.

ИСТОЧНИК KP.RU