2019-11-05T17:38:28+03:00
Общество

Школьники открыли новый остров в Арктике

Он образовался из-за глобального потепления
Юлия САЛЬНИКОВА
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В 2019 году в Арктику направляли научную экспедицию по изучению проблемы исчезновения островов Фото Сергея Горшкова предоставлено пресс-службой национального парка "Русская Арктика".В 2019 году в Арктику направляли научную экспедицию по изучению проблемы исчезновения островов Фото Сергея Горшкова предоставлено пресс-службой национального парка "Русская Арктика".
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В Арктике обнаружили новый остров, который образовался из-за таяния ледников. Как сообщает РИА Новости, открытие сделали школьники Чувашии, которые под руководством студента МАИ занимались изучением этих территорий. Остров обнаружили, изучая географические карты и сравнивая эти данные с космическими снимками. В акватории Красного моря заметили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с основным островом. Чтобы подтвердить догадки обратились в Роскосмос за более подробными снимками.

- Площадь нового острова составляет примерно 110 гектаров, а его размер - 1,9 километра в длину и один километр в ширину. После того, как географическое открытие получит официальное признание гидрографической службы Минобороны России, к новому острову отправится научная экспедиция, - приводит сообщение пресс-службы МАИ РИА Новости.

Ожидается, что экспедиция проведет топографическую съемку. Тогда можно будет более подробно говорить о природе появления острова. Хотя и сейчас ученые объясняют, что появление нового острова – результат процесса глобального потепления.

Ученые еще несколько лет назад обратили внимание, что в Арктике бесследно исчезают острова. А в других местах появляются новые. Причиной стало таяние ледников - чтобы исследовать явление, летом 2019 года в Арктику направилась научная экспедиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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