СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-13T13:24:51+03:00

Минимум 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Немецкие СМИ сообщают, что по меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Бланкенбурге. Уточняется, что пятиэтажное многоквартирное здание взорвалось около 8:55 (10:55 мск).

На месте трагедии работают 160 человек, также задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано.

По сообщениям местной полиции, место происшествия оцеплено, причины взрыва устанавливаются

На данный момент место происшествия оцеплено, причины взрыва устанавливаются, уточнили в местной полиции.

Также сообщается, что из расположенного рядом детского сада эвакуировали более 100 детей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале ноября стало известно о том, что из-за взрыва в шахте Тойченталь в Германии под землей оказались заблокированы 30 горняков. По предварительной версии пострадали два человека. Шахта была закрыта в 1982 году, но последние 15 лет она работает и работа предприятия востребована.

ИСТОЧНИК KP.RU