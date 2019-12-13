2019-12-13T13:24:51+03:00
В мире

Минимум 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Германии

На месте трагедии работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минимум 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в ГерманииМинимум 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Немецкие СМИ сообщают, что по меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Бланкенбурге. Уточняется, что пятиэтажное многоквартирное здание взорвалось около 8:55 (10:55 мск).

На месте трагедии работают 160 человек, также задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано.

На данный момент место происшествия оцеплено, причины взрыва устанавливаются, уточнили в местной полиции.

Также сообщается, что из расположенного рядом детского сада эвакуировали более 100 детей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале ноября стало известно о том, что из-за взрыва в шахте Тойченталь в Германии под землей оказались заблокированы 30 горняков. По предварительной версии пострадали два человека. Шахта была закрыта в 1982 году, но последние 15 лет она работает и работа предприятия востребована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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