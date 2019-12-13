В горящем складе на Варшавском шоссе взорвались баллоны: площадь пожара увеличилась до 3000 квадратных метров

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-13T15:07:45+03:00

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Около станции метро "Пражская" горит складское здание. Площадь пожара составляет 3000 кв.м., сообщает пресс-служба МЧС. Также ведомство сообщает, что произошло обрушение конструкций перекрытия.

- Внутри происходят взрывы газовых баллонов, произошли обрушения на площади 70 кв. м, - сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. В готовность приведена авиация. На место вызваны специалисты Мосэнерго, поскольку в здании находится трансформатор, и сотрудники газовых служб, поскольку помещение газифицировано.

- Затруднено движение по адресу: Варшавское [шоссе], дом 129, корпус 2, выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике, - просят в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749570" frameborder="0"></iframe> МЧС опубликовало видео с места пожара на Варшавском шоссе.Пожарный пострадал при тушении пожара на Варшавском шоссе в Москве

Напомним, что ранее сайт kp.ru сообщал о том, что пожар начался сегодня в 12:10 по адресу Варшавское шоссе, д. 129, к. 2.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749551" frameborder="0"></iframe> В Москве у метро Пражская горит склад.Огнем охвачено 200 квадратных метров

ИСТОЧНИК KP.RU