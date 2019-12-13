"Стало бы правильным решением": Захарова поддержала возможность возобновления авиарейсов с Грузией

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-13T14:52:11+03:00

По словам официального представителя МИД РФ, этот вопрос "является малоприятным элементом отношений между двумя странами"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

- Возобновление стало бы правильным решением, все сделали соответствующие выводы и, надеюсь, что работа над ошибками тоже была проведена, - отметила Захарова.

При этом она заявила, что так как не является представителем Минтранса, конкретных сроков возобновления рейсов у нее нет.

Захарова также отметила, что глава МИД РФ Сергея Лаврова ранее заявил, что возобновление рейсов было бы правильным решением, пишет "РИА-Новости".

Напомним, отношения между Грузией и Россией обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в конференции. Позже в Грузии прошел ряд митингов. И на фоне этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения между двумя странами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Грузия подсчитала убытки от запрета авиасообщения с Россией. Страна просела в сфере индустрии и туризма на примерно на 113 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU