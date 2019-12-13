Законопроект о возрате продажи пива на стадионы принят в первом чтении

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-13T14:47:26+03:00

Продажа пива на стадионах в России запрещена с 2005 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть продажу пива на стадионах во время официальных футбольных матчей. Исключением станут только детско-юношеские турниры. Авторами этого предложения стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат ЛДПР Дмитрий Свищев.

В законопроект говорится о разрешении розничной продажи пива и напитков его содержащих. Продажа будет разрешена на основании договоров с организаторами спортивного мероприятия. В документе также предполагается, что вырученные от продажи пивных напитков средства, организаторы будут направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Ранее сайт kp.ru писал о предполагаемом возврате продажи пива на стадионах. Тогда его поддержал Минфин, но категорически против был Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU