Полиция Новой Зеландии нашла тела еще семи жертв извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии совместно с бойцами Сил обороны страны обнаружила тела еще семи погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд.
Сайт kp.ru писал, что стихийное бедствие случилось в понедельник, 9 декабря. В момент инцидента на острове находились 47 человек, примерно половину из них удалось вывезти. Несколько десятков местных жителей получили травмы, восемь погибли.
В пятницу специалисты извлекли тела еще шести погибших. Все они были доставлены на сторожевой корабль "Веллингтон" с помощью вертолета.
"Операция была довольно рискованной, но благодаря грамотному планированию и навыкам задействованной группы специалистов мы извлекли шесть тел", - сообщается на странице полиции в Twitter.
В пресс-службе правоохранительных органов уточнили, что по меньшей мере еще один труп остается в воде. Водолазы отправились к месту на катере, чтобы забрать его. Один человек до их пор числится пропавшим без вести.
Видео извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.В результате происшествия пострадали по меньшей мере 20 человек
ИСТОЧНИК KP.RU