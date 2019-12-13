Полиция Новой Зеландии нашла тела еще семи жертв извержения вулкана

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-13T16:33:44+03:00

Один человек до сих пор числится пропавшим без вести

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Полиция Новой Зеландии совместно с бойцами Сил обороны страны обнаружила тела еще семи погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд.

Сайт kp.ru писал, что стихийное бедствие случилось в понедельник, 9 декабря. В момент инцидента на острове находились 47 человек, примерно половину из них удалось вывезти. Несколько десятков местных жителей получили травмы, восемь погибли.

В пятницу специалисты извлекли тела еще шести погибших. Все они были доставлены на сторожевой корабль "Веллингтон" с помощью вертолета.

"Операция была довольно рискованной, но благодаря грамотному планированию и навыкам задействованной группы специалистов мы извлекли шесть тел", - сообщается на странице полиции в Twitter.

В пресс-службе правоохранительных органов уточнили, что по меньшей мере еще один труп остается в воде. Водолазы отправились к месту на катере, чтобы забрать его. Один человек до их пор числится пропавшим без вести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748556" frameborder="0"></iframe> Видео извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.В результате происшествия пострадали по меньшей мере 20 человек

ИСТОЧНИК KP.RU