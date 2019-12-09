Извержение вулкана в Новой Зеландии: 20 человек пострадали, один погиб
В результате извержения вулкана на небольшом новозеландском острове Уайт-Айленд пострадали по меньшей мере 20 человек, один умер. Об этом сообщил заместитель комиссара полиции Джон Тимс.
По его словам, с острова были вывезены 23 человека, а общее число людей на Уайт-Айленде было меньше 50. Однако заместитель комиссара не уверен в количестве оставшихся на острове и пропавших без вести.
Тимс предупредил, что число погибших может возрасти. Он пояснил, что на данный момент для спасательных служб и полиции слишком опасно ехать на остров, но они намерены прибыть туда, как только появится такая возможность.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала на брифинге, что результаты извержения оказались «очень значительными».
«Все наши мысли с теми, кто пострадал», - передает AP NEWS словам премьера.
Напомним, в августе произошло два извержения самого крупного понского вулкана Асама на острове Хонсю.
Видео извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.В результате происшествия пострадали по меньшей мере 20 человек
ИСТОЧНИК KP.RU