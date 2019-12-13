Додон обсудит газовый вопрос с Путиным и Миллером

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-13T16:40:07+03:00

Контракт Молдавии на "голубое топливо" истекает в конце 2019 года

Изменить размер текста: A A

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о намерении обсудить газовый вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Переговоры состоятся на следующей неделе в Москве.

Дело в том, что 31 декабря 2019 года заканчивается действие контракта, по которому цены на российское топливо формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU