Додон обсудит газовый вопрос с Путиным и Миллером
Контракт Молдавии на "голубое топливо" истекает в конце 2019 года
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Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о намерении обсудить газовый вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Переговоры состоятся на следующей неделе в Москве.
Дело в том, что 31 декабря 2019 года заканчивается действие контракта, по которому цены на российское топливо формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.
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ИСТОЧНИК KP.RU