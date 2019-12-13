2019-12-13T16:40:07+03:00
Политика

Додон обсудит газовый вопрос с Путиным и Миллером

Контракт Молдавии на "голубое топливо" истекает в конце 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о намерении обсудить газовый вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Переговоры состоятся на следующей неделе в Москве.

Дело в том, что 31 декабря 2019 года заканчивается действие контракта, по которому цены на российское топливо формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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