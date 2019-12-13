Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-13T18:04:13+03:00

Президент заявил, что развитие диалога двух стран пошло бы на пользу европейскому континенту

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Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с переназначением на пост премьер-министра Великобритании. Глава государства выразил уверенность в том, что развитие диалога между нашими странами отвечало бы интересам не только обеих народов, но и всего европейского континента.

"Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе Правительства, а также крепкого здоровья и благополучия", - говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Ранее в Великобритании прошли вторые за последние несколько лет выборы в парламент. Большинство избирателей проголосовали в пользу консервативной партии, действующего премьер-министра страны Бориса Джонсона. Одним из главных его обещаний был выход соединенного Королевства из Европейского союза до 31 января 2020 года.

Сайт kp.ru писал, что теперь соратники политика получат более 360 мест в парламенте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722132" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU