2019-12-13T18:04:13+03:00
Политика

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии

Президент заявил, что развитие диалога двух стран пошло бы на пользу европейскому континенту
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Борис ДжонсонБорис ДжонсонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с переназначением на пост премьер-министра Великобритании. Глава государства выразил уверенность в том, что развитие диалога между нашими странами отвечало бы интересам не только обеих народов, но и всего европейского континента.

"Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе Правительства, а также крепкого здоровья и благополучия", - говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Ранее в Великобритании прошли вторые за последние несколько лет выборы в парламент. Большинство избирателей проголосовали в пользу консервативной партии, действующего премьер-министра страны Бориса Джонсона. Одним из главных его обещаний был выход соединенного Королевства из Европейского союза до 31 января 2020 года.

Сайт kp.ru писал, что теперь соратники политика получат более 360 мест в парламенте.

Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РФ и Украина достигли предварительных договоренностей по транзиту газа
Россия, несмотря на запрет ВАДА, подаст заявку на проведение Кубка мира по регби
Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии
Меркель заявила, что не видит причин для отмены антироссийских санкций
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
Угрозы о взрывах поступили в Пушкинский музей и ГИТИС
Песков: США "сломали" ДРСМД запуском запрещенной ракеты
На Вотчине российского Деда Мороза ожидают новогоднего наплыва гостей
Геннадий Онищенко объяснил, как победить убыль населения
Додон обсудит газовый вопрос с Путиным и Миллером
Поезда предложили оборудовать курилками
Сергей Собянин посетил производственную площадку экотехнопарка «Калуга»
Полиция Новой Зеландии нашла тела еще семи жертв извержения вулкана
В Совфеде назвали ожидаемым продление ЕС санкций против России
Пожар на Варшавском шоссе локализовали
Вологодские коровы выходят в рекордсменки
Кровавое окончание матча в Канаде: хоккеисту распороли ногу коньком
Русские женщины получают в подарок стихи, а хотят одежду и украшения
"Здесь надо не Путину жать руку": Песков отреагировал на слова Зеленского о Донбассе
Ключевая ставка снизилась до 6,25% годовых
Появилось видео задержания боевиков ИГ* в Москве
ФСБ: В Москве задержали пять боевиков ИГ* за подготовку терактов