Экзитпол: На выборах в парламент Великобритании лидирует консервативная партия Бориса Джонсона
По данным экзитпола консерваторы лидируют на выборах в парламент Великобритании. Действующего премьер-министра Бориса Джонсона и его соратников поддерживает большинство избирателей. Как сообщает Reuters, консервативная партия получит большинство из 86 мест в парламенте.
Это вторые за два года выборы в британский парламент, но избиратели фактически выбирают не только нового премьер-министра, но и определяют судьбу страны в плане выхода из евросоюза. В случае, если по итогам голосования консерваторы во главе с Борисом Джонсоном набирают большинство, то премьер сможет завершить выход страны из альянса до 31 января. В противном случае в стране будут проводить второй референдум по Брексит.
Итоги выборов объявят в 6.00 (9.00 по московскому времени).
Великобритания вступила в ЕС в 1973 году. Джонсон на выборах 2016 года боролся под лозунгом "Добейся Брексит", он обещал, что в стране, после выхода из альянса, будут больше денег тратить на здравоохранение, образование и правопорядок.
Если его план удастся, то после 31 января, в великобритании начнут переговоры о новых отношениях страны с Евросоюзом, будут заключать новое торговое соглашение.
ИСТОЧНИК KP.RU