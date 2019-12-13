Экзитпол: На выборах в парламент Великобритании лидирует консервативная партия Бориса Джонсона

СЕГОДНЯ 01:13 2019-12-13T01:25:23+03:00

В случае победы на выборах Джонсон сможет вывести страну из СЕ до 31 января Фото: REUTERS

Это означает, что премьер-министр сможет реализовать свой план по выходу из Евросоюза до 31 января

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По данным экзитпола консерваторы лидируют на выборах в парламент Великобритании. Действующего премьер-министра Бориса Джонсона и его соратников поддерживает большинство избирателей. Как сообщает Reuters, консервативная партия получит большинство из 86 мест в парламенте.

Это вторые за два года выборы в британский парламент, но избиратели фактически выбирают не только нового премьер-министра, но и определяют судьбу страны в плане выхода из евросоюза. В случае, если по итогам голосования консерваторы во главе с Борисом Джонсоном набирают большинство, то премьер сможет завершить выход страны из альянса до 31 января. В противном случае в стране будут проводить второй референдум по Брексит.

Итоги выборов объявят в 6.00 (9.00 по московскому времени).

Великобритания вступила в ЕС в 1973 году. Джонсон на выборах 2016 года боролся под лозунгом "Добейся Брексит", он обещал, что в стране, после выхода из альянса, будут больше денег тратить на здравоохранение, образование и правопорядок.

Если его план удастся, то после 31 января, в великобритании начнут переговоры о новых отношениях страны с Евросоюзом, будут заключать новое торговое соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU