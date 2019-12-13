2019-12-13T19:40:28+03:00
Политика

США исключили из санкционного списка три российские компании

"ЦАО", "Вертикаль" и "Юником" попали под ограничительные меры всего неделю назад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компанийМинфин США исключил из санкционного списка ряд российских компанийФото: REUTERS
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Соединенные Штаты исключили из санкционного списка три российские компании, которые оказались там всего неделю назад. Речь идет об организациях "Центр автообслуживания", "Вертикаль" и "Юником", которые связаны с кибербезопасностью.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело в их отношении ограничительные меры 5 декабря, а в пятницу, 13 декабря, решение было изменено. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагалось, что все три компании связаны с россиянином Денисом Гусевым, которого считают членом хакерской группы Evil Corp. Он якобы являлся настоящим руководителем этих организаций и помогал хакерам с проведением финансовых операций.

Сайт kp.ru писал, что такие действия привели к хищению более 10 млн долларов. Американским и международным финансовым учреждениям нанесен серьезный ущерб.

США расширяет список санкций против России.В четверг 5 декабря американский Минфин ввел санкции в отношении семи российских компаний. Все они, по версии ведомства, связаны с кибербезопасностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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