США исключили из санкционного списка три российские компании

СЕГОДНЯ 19:15 2019-12-13T19:40:28+03:00

"ЦАО", "Вертикаль" и "Юником" попали под ограничительные меры всего неделю назад

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Соединенные Штаты исключили из санкционного списка три российские компании, которые оказались там всего неделю назад. Речь идет об организациях "Центр автообслуживания", "Вертикаль" и "Юником", которые связаны с кибербезопасностью.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело в их отношении ограничительные меры 5 декабря, а в пятницу, 13 декабря, решение было изменено. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагалось, что все три компании связаны с россиянином Денисом Гусевым, которого считают членом хакерской группы Evil Corp. Он якобы являлся настоящим руководителем этих организаций и помогал хакерам с проведением финансовых операций.

Сайт kp.ru писал, что такие действия привели к хищению более 10 млн долларов. Американским и международным финансовым учреждениям нанесен серьезный ущерб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748065" frameborder="0"></iframe> США расширяет список санкций против России.В четверг 5 декабря американский Минфин ввел санкции в отношении семи российских компаний. Все они, по версии ведомства, связаны с кибербезопасностью.

ИСТОЧНИК KP.RU