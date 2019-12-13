2019-12-13T20:09:55+03:00
Политика

Конгрессмены США утвердили две статьи обвинения против Трампа

Президенту вменяются злоупотребление властью и препятствование расследованию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил две статьи обвинения в отношении президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Главе государства вменяются злоупотребление властью и препятствование расследованию. Дебаты по вопросу обвинений велись более 14 часов. Голосование по каждой из статей проводилось отдельно, и обе они получили одобрение. 23 демократа поддержали обвинение, а 17 республиканцев высказались против. Трансляция велась на сайте Конгресса..

Палата представителей в полном составе рассмотрит статьи на следующей неделе. Сторонникам президента пока не удалось внести поправки в документ.

Сайт kp.ru писал, что сам Трамп считает обвинения демократов смехотворными. По его мнению, то, что сейчас происходит в Вашингтоне, больше похоже на "охоту на ведьм". В Белом доме уверены, что глава государства будет оправдан.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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