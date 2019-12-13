Конгрессмены США утвердили две статьи обвинения против Трампа
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил две статьи обвинения в отношении президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
Главе государства вменяются злоупотребление властью и препятствование расследованию. Дебаты по вопросу обвинений велись более 14 часов. Голосование по каждой из статей проводилось отдельно, и обе они получили одобрение. 23 демократа поддержали обвинение, а 17 республиканцев высказались против. Трансляция велась на сайте Конгресса..
Палата представителей в полном составе рассмотрит статьи на следующей неделе. Сторонникам президента пока не удалось внести поправки в документ.
Сайт kp.ru писал, что сам Трамп считает обвинения демократов смехотворными. По его мнению, то, что сейчас происходит в Вашингтоне, больше похоже на "охоту на ведьм". В Белом доме уверены, что глава государства будет оправдан.
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU