Конгресс США проголосует по импичменту Трампа

СЕГОДНЯ 19:21 2019-10-04T19:21:10+03:00

Президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент, если подтвердятся слухи о его давлении на украинского лидера Владимира Зеленского Фото: REUTERS

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В Палату представителей США направят письмо с требованием провести голосование по вопросу о процедуре импичмента. Об этом объявил Дональд Трамп.

Он также добавил, что решение о том, надо ли администрации подчиняться Палате представителей в рамках процедуры импичмента, примут юристы Белого дома

- Это должны решать юристы. Я знаю, что, по словам юристов, они никогда не видели ничего настолько нечестного, настолько несправедливого, - приводит его слова ТАСС.

Напомним, поводом для проведения процедуры импичмента послужил скандальный телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Оппозиция утверждает, что во время переговоров Трамп оказывал давление на Зеленского, требуя от него начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, связанного с украинской частной газовой компанией Burisma Holdings.

В обмен на это американский президент якобы обещал Киеву военную помощь и финансовую поддержку. В итоге, чтобы развеять слухи, Трамп дал согласие на публикацию расшифровки переговоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU