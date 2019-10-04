2019-10-04T19:21:10+03:00
Политика

Конгресс США проголосует по импичменту Трампа

Итоговое решение по этому вопросу примут юристы Белого дома
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент, если подтвердятся слухи о его давлении на украинского лидера Владимира ЗеленскогоПрезиденту США Дональду Трампу могут объявить импичмент, если подтвердятся слухи о его давлении на украинского лидера Владимира ЗеленскогоФото: REUTERS
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В Палату представителей США направят письмо с требованием провести голосование по вопросу о процедуре импичмента. Об этом объявил Дональд Трамп.

Он также добавил, что решение о том, надо ли администрации подчиняться Палате представителей в рамках процедуры импичмента, примут юристы Белого дома

- Это должны решать юристы. Я знаю, что, по словам юристов, они никогда не видели ничего настолько нечестного, настолько несправедливого, - приводит его слова ТАСС.

Напомним, поводом для проведения процедуры импичмента послужил скандальный телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Оппозиция утверждает, что во время переговоров Трамп оказывал давление на Зеленского, требуя от него начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, связанного с украинской частной газовой компанией Burisma Holdings.

В обмен на это американский президент якобы обещал Киеву военную помощь и финансовую поддержку. В итоге, чтобы развеять слухи, Трамп дал согласие на публикацию расшифровки переговоров.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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