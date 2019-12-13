2019-12-13T20:34:52+03:00
Общество

Минюст предложил взять коллекторов под контроль

Не включенные в реестр юрлица смогут общаться с должниками лишь через письма
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отныне кредиторы должны уведомлять своих должников о привлечении третьих лиц. Фото: Петр Ковалев/ТАССОтныне кредиторы должны уведомлять своих должников о привлечении третьих лиц. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Министерство юстиции России предложило передать деятельность коллекторов под контроль судебных приставов. Об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Согласно опубликованному на портале правовых актов документе, изменения коснутся не только профессиональных коллекторских агентств, но и других организаций, взыскивающих долги с граждан. К ним относятся банки, ломбарды, микрофинансовые учреждения, управляющие компании ЖКХ, операторы связи и иные юрлица.

Все внесенные в реестр компании смогут собирать просроченные долги с помощью личных встреч, звонков, голосовых и иных сообщений. Остальные же должны будут взаимодействовать с населением исключительно через почтовую корреспонденцию.

Также обязательным станет ведение аудиозаписи на протяжении всего общения с должниками. Материалы необходимо будет хранить не менее двух лет, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее власти обязали кредиторов уведомлять должников о привлечению третьих лиц к процессу взыскания задолженностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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