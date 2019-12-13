2019-12-13T21:06:26+03:00
Политика

В Госдуме положительно оценили ход переговоров с Украиной по газу

В Киеве перестали политизировать вопрос и перешли к обсуждению рыночных отношений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Государственной думы Игорь Ананских подтвердил слова исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что им с "Газпромом" удалось достичь прогресса в переговорах по газу.

Сайт kp.ru писал, что стороны предварительно договорились о новом контракте на транзит и прямые поставки топлива. Однако итоговый документ еще не готов.

По мнению Ананских, ситуация сдвинулась с "мертвой точки" лишь из-за того, что Киев перестал политизировать вопрос и перешел к рыночным отношениям. Депутат надеется, что консенсус будет достигнут в ближайшее время.

"Газпром" давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", - цитирует телеканал RT парламентария.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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