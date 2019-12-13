В Госдуме положительно оценили ход переговоров с Украиной по газу
Депутат Государственной думы Игорь Ананских подтвердил слова исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что им с "Газпромом" удалось достичь прогресса в переговорах по газу.
Сайт kp.ru писал, что стороны предварительно договорились о новом контракте на транзит и прямые поставки топлива. Однако итоговый документ еще не готов.
По мнению Ананских, ситуация сдвинулась с "мертвой точки" лишь из-за того, что Киев перестал политизировать вопрос и перешел к рыночным отношениям. Депутат надеется, что консенсус будет достигнут в ближайшее время.
"Газпром" давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", - цитирует телеканал RT парламентария.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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