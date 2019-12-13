РФ и Украина достигли предварительных договоренностей по транзиту газа

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-13T18:10:44+03:00

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В Вене завершились переговоры руководства "Нафтогаза" и "Газпрома". Стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту российского "голубого топлива" через территорию Украины. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он добавил, что движение в заданном направлении продолжается.

"Относительно успешно, мы продолжаем работу", - цитирует главу компании ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

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ИСТОЧНИК KP.RU