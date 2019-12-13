Большая пресс-конференция Путина пройдет в Центре международной торговли

СЕГОДНЯ 21:23 2019-12-13T21:58:50+03:00

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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в московском Центре международной торговли. Об этом говорится в аккредитационном письме, разосланном журналистам.

Сайт kp.ru писал, что ежегодное общение главы государства с журналистами намечено на 19 декабря. Владимир Путин начнет отвечать на вопросы представителей российских и зарубежных СМИ в 12:00 по мск.

Напомним, что в прошлом году мероприятие затянулось почти на четыре часа, однако рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция 2008 года. Тогда за 4 часа 40 минут российский президент успел ответить на 106 вопросов. Грядущая встреча главы государства с журналистами станет уже девятнадцатой по счету.

Темы обсуждения обычно разные и касаются не только отдельных сфер и направлений, но и конкретных ситуаций или людей.

ИСТОЧНИК KP.RU