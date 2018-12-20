Большая пресс-конференция Путина в 2018 году длилась 3 часа 43 минуты

20 Дек. 16:16 2018-12-20T16:16:37+03:00

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В 2018 году большая пресс-конференция президента России Владимира Путина длилась 3 часа 43 минуты. Мероприятие началось в полдень в четверг, 20 декабря, и завершилось уже ближе к вечеру.

Свои вопросы главе государства успели задать 53 журналиста. Среди них были сотрудники как российских средств массовой информации, так и иностранных. Всего за время трансляции пресс-конференции, которая велась на сайте kp.ru, прозвучало 68 вопросов на самые различные темы.

Стоит отметить, что, несмотря на довольно насыщенное общение Путина с журналистами, оно не стало самым длительным. В 2008 году президент отвечал на интересующие общественность вопросы на протяжении 4 часов 40 минут.

Однако один рекорд все же был поставлен. Так, в этот раз аккредитацию на мероприятие запросили 1702 представителя СМИ, тогда как в прошлом году участников пресс-конференции начитывалось всего 1640.

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