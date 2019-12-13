2019-12-13T22:11:52+03:00
Политика

Новая встреча Зеленского и Трампа прорабатывается

Стороны продолжают обсуждать организацию визита президента Украины в США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский и Дональд ТрампВладимир Зеленский и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Организация новой встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа находится в стадии проработки. Об этом сообщил вице-премьер-министр незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, выступая в германском Фонде Маршалла в Вашингтоне в пятницу, 13 декабря.

Он напомнил, что Трамп позвал Зеленского в столицу США сразу после его победы на президентских выборах.

"Приглашение есть, и все остальное должно быть согласовано по дипломатическим каналам", - цитирует ТАСС Кулебу.

Сайт kp.ru писал, что Трамп действительно пригласил нового коллегу в Вашингтон еще в конце мая. Тогда эксперты предположили, что главными темами переговоров двух лидеров станут энергетика, включая поставки сжиженного природного газа, долги Киева и расходы на оборону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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