Новая встреча Зеленского и Трампа прорабатывается
Организация новой встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа находится в стадии проработки. Об этом сообщил вице-премьер-министр незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, выступая в германском Фонде Маршалла в Вашингтоне в пятницу, 13 декабря.
Он напомнил, что Трамп позвал Зеленского в столицу США сразу после его победы на президентских выборах.
"Приглашение есть, и все остальное должно быть согласовано по дипломатическим каналам", - цитирует ТАСС Кулебу.
Сайт kp.ru писал, что Трамп действительно пригласил нового коллегу в Вашингтон еще в конце мая. Тогда эксперты предположили, что главными темами переговоров двух лидеров станут энергетика, включая поставки сжиженного природного газа, долги Киева и расходы на оборону.
ИСТОЧНИК KP.RU