Новая встреча Зеленского и Трампа прорабатывается

СЕГОДНЯ 22:07 2019-12-13T22:11:52+03:00

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Организация новой встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа находится в стадии проработки. Об этом сообщил вице-премьер-министр незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, выступая в германском Фонде Маршалла в Вашингтоне в пятницу, 13 декабря.

Он напомнил, что Трамп позвал Зеленского в столицу США сразу после его победы на президентских выборах.

"Приглашение есть, и все остальное должно быть согласовано по дипломатическим каналам", - цитирует ТАСС Кулебу.

Сайт kp.ru писал, что Трамп действительно пригласил нового коллегу в Вашингтон еще в конце мая. Тогда эксперты предположили, что главными темами переговоров двух лидеров станут энергетика, включая поставки сжиженного природного газа, долги Киева и расходы на оборону.

ИСТОЧНИК KP.RU