2019-12-13T23:02:32+03:00
Дом. Семья

В соцсетях появился новый тренд - коты с "человеческими" мордочками

Осознанный взгляд питомцев пугает интернет-пользователей и одновременно восхищает [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Коты породы мейн-кун часто имеют осмысленный взглядКоты породы мейн-кун часто имеют осмысленный взглядФото: скриншот с видео
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Пользователи социальных сетей нашли себе новых любимцев. В этот раз их внимание привлекли коты с "человеческими" мордочками.

Взгляд таких животных всегда осознан, а на "лице" хорошо читаются эмоции. Чаще всего недовольные, но иногда можно увидеть испуг или, наоборот, радость.

Хозяйка нескольких "человекоподобных" котиков говорит, что они похожи на "лабрадоров кошачьего мира" и имеют разум, которым не наделены другие их собратья.

"Вид, конечно, у них очень серьезный и грозный. Иногда, посмотрев в глаза мейн-куна, можно испугаться. Хотя на самом деле они очень ласковые. Внешний вид обманчив", - поделилась наблюдениями женщина.

У нее живут не один, не два, и даже не три кота - гораздо больше. Все они относятся к мейн-кунам. Примечательно, что именно среди животных этой породы довольно много тех, у кого осмысленные мордашки.

Сайт kp.ru писал, что один такой 12-килограммовый котик живет в Нью-Йорке.

Коты с «человеческими» мордочками стали очередными звездами соцсетей.Что именно делает мордочки пушистых такими "человеческими", сказать трудно: возможно, дело в серьезном, осмысленном взгляде кошек ©Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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