Эксперты назвали самые популярные в России иномарки с пробегом

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-14T16:51:22+03:00

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Российское агентство "Автостат" назвало наиболее популярные в России иномарки с пробегом. На первом месте "топа" оказался Ford Focus. Отмечается, что около 11 тысяч автомобилей этой марки были проданы за прошедший ноябрь, что на 9% меньше, чем за такой же период в прошлом году.

Аналитики также подчеркнули, что россияне часто приобретают подержанные Toyota Corolla, Toyota Camry, Renault Logan.

Также в тройке самых популярных автомобилей с пробегом среди россиян оказались Hyundai Solaris (десять тысяч машин) и Kia Rio (девять тысяч), говорится на сайте Агентства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперты назвали самые популярные автомобили в России. Лидером рейтинга стала отечественная LADA Granta. За июнь продажи этой модели выросли на 34 процента и составили более 11,6 тысячи единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU