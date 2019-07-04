Эксперты назвали самые популярные автомобили в России

СЕГОДНЯ 19:44 2019-07-04T19:58:32+03:00

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Специалисты российского аналитического агентства "Автостат" составили список самых продаваемых автомобилей в стране по итогам июня текущего года.

В итоге, лидером рейтинга стала отечественная LADA Granta. За последний месяц продажи этой модели выросли на 34 процента и составили более 11,6 тысячи единиц техники. "Серебро" досталось LADA Vesta с тиражом почти девять тысяч автомобилей. На третьей строчке оказалась KIA Rio с результатом почти 8,3 тысячи реализованных машин.

Четвертое место занял седан Hyundai Solaris — за месяц было продано около шести тысяч таких авто. Лидер среди моделей SUV Hyundai Creta замкнул первую пятерку, показав результат более 5,9 тысячи экземпляров.

Шестое место занял седан Volkswagen Polo. А LADA Largus оказалась на седьмой строчке с тиражом почти 4,4 тысячи машин. Внедорожник Renault Duster расположился на восьмом месте — в июне было реализовано около 3,5 тысячи единиц техники. Кроссовер Volkswagen Tiguan стал предпоследним с показателем более 3,2 тысячи проданных экземпляров. Замыкает "топ-десять" бизнес-седан Toyota Camry с результатом более трех тысяч автомобилей.

Таким образом, рейтинг самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня текущего года выглядит так:

1) LADA Granta

2) LADA Vesta

3) KIA Rio

4) Hyundai Solaris

5) Hyundai Creta

6) Volkswagen Polo

7) LADA Largus

8) Renault Duster

9) Volkswagen Tiguan

10) Toyota Camry

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с начала 2019 года россияне потратили на покупку авто почти 1 трлн рублей. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU