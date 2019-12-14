Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара предложила США продать турецкой стороне системы ПРО Patriot, и теперь ждет ответа.
- Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа, - отмечает глава ведомства.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что в случае принятия санкций со стороны Штатов из-за поставок С-400 Турция будет вынуждена ответить на них, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что США предложили Турции способ урегулировать ситуацию вокруг С-400 и F-35. В Вашингтоне считают, что проблему поможет решить отказ Анкары от российских ЗРС. Глава американского внешнеполитического ведомства ранее уже предлагал Турции не вводить в строй купленные у России С-400.
ИСТОЧНИК KP.RU