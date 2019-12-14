Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-14T18:16:45+03:00

При этом глава турецкого МИД заявил, что в случае принятия санкций со стороны Штатов из-за поставок С-400 Турция будет вынуждена ответить на них

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара предложила США продать турецкой стороне системы ПРО Patriot, и теперь ждет ответа.

- Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа, - отмечает глава ведомства.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что в случае принятия санкций со стороны Штатов из-за поставок С-400 Турция будет вынуждена ответить на них, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США предложили Турции способ урегулировать ситуацию вокруг С-400 и F-35. В Вашингтоне считают, что проблему поможет решить отказ Анкары от российских ЗРС. Глава американского внешнеполитического ведомства ранее уже предлагал Турции не вводить в строй купленные у России С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU