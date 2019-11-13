2019-11-13T05:50:07+03:00
Политика

США предложили Турции способ урегулировать ситуацию вокруг С-400 и F-35

В Вашингтоне считают, что проблему поможет решить отказ Анкары от российских ЗРС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Вашингтоне утверждают, что Анкару ожидают «колоссальные выгоды» благодаря программе F-35В Вашингтоне утверждают, что Анкару ожидают «колоссальные выгоды» благодаря программе F-35Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вашингтон предложил Анкаре «предпочтительный вариант» урегулирования ситуации вокруг российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и программы создания многоцелевых истребителей F-35, рассказал журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.

По его словам, Соединенные Штаты «объяснили Турции, как выглядят предпочтительные пути урегулирования»: турецкая сторона должна «сделать первый шаг» и отказаться от российских ЗРК, тогда ее ждут «колоссальные выгоды» от программы F-35, передает ТАСС.

С таким заявлением представитель Белого дома выступил в преддверии встречи президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированной на 13 ноября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование Соединенных Штатов» в связи с тем, что Анкара, несмотря на все увещевания и угрозы Вашингтона, осталась в этом вопросе непреклонной.

К слову, глава американского внешнеполитического ведомства ранее уже предлагал Турции не вводить в строй купленные у России С-400.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украину прибыла первая партия нефти из Ливии
Хиллари Клинтон вновь заявила о возможности баллотироваться в президенты США
Президент Колумбии назначил нового главу МИД
В Пентагоне вновь назвали Россию и Китай «самыми серьезными угрозами» для США
Гарибашвили: Грузию не принимают в НАТО из-за «российского фактора»
Сенатор Жанин Аньес объявила себя и.о. президента Боливии
Экстрадированному из Израиля россиянину Буркову в США грозит до 80 лет тюрьмы
Сотрудницу офиса Зеленского задержали за взятку
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельских тружениц
Госдепартамент: США обсуждают с Россией репатриацию россиян, примкнувших к ИГ* в Сирии
В Боливии продолжаются протесты и беспорядки: пострадали 12 человек
Робби Уильямс: «У меня нет мобильного телефона с 2006 года»
В Госдуме ответили на слова Порошенко о Крыме
Трамп снова пригрозил Китаю повысить пошлины
В США подтвердили экстрадицию россиянина Буркова