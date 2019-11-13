США предложили Турции способ урегулировать ситуацию вокруг С-400 и F-35

СЕГОДНЯ 05:30 2019-11-13T05:50:07+03:00

В Вашингтоне считают, что проблему поможет решить отказ Анкары от российских ЗРС

Изменить размер текста: A A

Вашингтон предложил Анкаре «предпочтительный вариант» урегулирования ситуации вокруг российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и программы создания многоцелевых истребителей F-35, рассказал журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.

По его словам, Соединенные Штаты «объяснили Турции, как выглядят предпочтительные пути урегулирования»: турецкая сторона должна «сделать первый шаг» и отказаться от российских ЗРК, тогда ее ждут «колоссальные выгоды» от программы F-35, передает ТАСС.

С таким заявлением представитель Белого дома выступил в преддверии встречи президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированной на 13 ноября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование Соединенных Штатов» в связи с тем, что Анкара, несмотря на все увещевания и угрозы Вашингтона, осталась в этом вопросе непреклонной.

К слову, глава американского внешнеполитического ведомства ранее уже предлагал Турции не вводить в строй купленные у России С-400.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU