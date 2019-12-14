"Расплачиваемся за коррупцию": В украинском "Нафтогазе" объяснили, почему подорожал газ

СЕГОДНЯ 20:46 2019-12-14T21:27:29+03:00

Исполнительный директор компании заявил, что если бы была увеличена собственная добыча, то цена на топливо снизилась

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Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать. Для этого нужно было увеличить собственную добычи топлива, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.

- А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала, - прокомментировал Витренко в соцсетях.

Напомним, "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для украинцев в январе 2020 года на 28,59% - до 5,5 тысячи гривен (около 233 долларов) за тысячу кубометров. В декабре цена на газ для населения составляет около 180 долларов за тысячу кубометров, пишет "РИА-Новости".

- И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию, - отметил Витренко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что В Госдуме объяснили последствия отказа Украины от российского газа. Это приведет к прямым и косвенным убыткам.

ИСТОЧНИК KP.RU