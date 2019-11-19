В Госдуме объяснили последствия отказа Украины от российского газа

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-19T15:58:58+03:00

В Госдуме объяснили, почему Киеву не стоит отказываться от прямых поставок российского газа Фото: EAST NEWS

Это приведет к прямым и косвенным убыткам

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских предположил, какие последствия повлечет за собой отказ Украины от закупок российского газа.

Если газотранспортная сеть Украины не будет использоваться по назначению, то «через пару месяцев ее можно будет разбирать на металлолом».

Это приведет не только к прямым, но и к косвенным убыткам.

- Люди, которые обслуживают газотранспортную систему, окажутся на улице, потеряют работу. Киеву нужно посчитать убытки, решить, что важнее: синица в руках или журавль в небе, — сказал Ананских RT.

Депутат подчеркнул, что киевским властям нужно поинтересоваться у граждан, что им ближе: покупать дешёвый газ напрямую из России или дорогой через нескольких посредников.

Ранее Еврокомиссия уже дала Киеву рекомендацию вернуться к прямым закупкам российского газа, объем поставок может составить до 15 миллиардов кубометров в год.

Прямые закупки позволят Киеву сократить дорогостоящие реверсные поставки. Также повысится заинтересованность России в использовании украинской газотранспортной системы с целью транзита газа в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU